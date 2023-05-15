Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:32, 15 мая 2023Силовые структуры

Суд избрал меру пресечения мужу блогерши Блиновской по делу о неуплате налогов

В Москве суд установил запрет действий мужу блогерши Блиновской по делу о неуплате налогов
Начало событий в новости Мужа блогерши Блиновской обвинили в неуплате налогов и отмывании денег

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения Алексею Блиновскому — мужу блогерши Елены Блиновской — по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей и отмывании преступных доходов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и установил запрет определенных действий в отношении Блиновского, в частности, ему нельзя общаться с участниками уголовного дела, свидетелями, за исключением жены, пользоваться средствами связи и интернетом.

Ему вменяется пособничество своей супруге в неуплате налогов в период с 2019 по 2021 год.

14 мая глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что блогерша погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей.

В конце апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Зеленский попросил еще время для начала контрнаступления
Летевший из Дубая пассажир самолета домогался бортпроводницу и пошел под суд
Турция удвоила импорт российской нефти Urals
Инструктор по дайвингу поцеловал туристку под водой и попал за решетку
Суд избрал меру пресечения мужу блогерши Блиновской по делу о неуплате налогов
Россиянам рассказали правду о несуществующем популярном диагнозе
Шестилетняя россиянка попала в реанимацию из-за ранения из пневматического ружья
Названы критерии выбора дома для аренды на лето
Малахов отреагировал на распространившуюся в сети «теорию заговора» про него
Названа достаточная сумма для покупки квартиры в российском мегаполисе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.