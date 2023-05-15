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14:19, 16 мая 2023Наука и техника

Астрономический принцип исследования использовали для изучения раковых опухолей

Nature Communications: обнаружены новые закономерности раковых опухолей

Фото: NASA, ESA, CSA / Globallookpress.com

Ученые из Онкологического центра Питера Маккаллума (Австралия) использовали астрономический принцип для изучения микросреды раковых опухолей. Выводы работы описаны в журнале Nature Communications.

В процессе исследования авторы рассмотрели образцы злокачественных новообразований пациентов при раке предстательной железы, толстой кишки и молочной железы. Вместо того чтобы смотреть на конкретные гены, предсказывающие эффективность лечения у каждого пациента, специалисты анализировали опухоли так, будто клетки — это миллионы звезд во Вселенной.

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В результате удалось обнаружить определенные закономерности в расположении клеток в опухоли, напоминающие созвездия в космосе, которые также назвали предсказанными «экосистемами». Эти закономерности затем можно использовать для прогнозирования реакции пациентов на тот или иной вид терапии, а также для определения степени агрессивности рака.

Чтобы отображать и количественно оценивать экосистемы опухолей авторы разработали вычислительный инструмент SPIAT. Это позволило выявить новые подтипы рака, новые закономерности, связанные с выживаемостью пациентов, а также предсказать, у каких пациентов вскоре появятся метастазы.

Ранее сотрудники Института рака Дана-Фарбер представили эффективный способ терапии при запущенном раке почек. Для замедления развития заболевания они предлагают использовать комбинацию из трех препаратов.

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Елена Апазиди
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