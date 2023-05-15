Астрономический принцип исследования использовали для изучения раковых опухолей
Ученые из Онкологического центра Питера Маккаллума (Австралия) использовали астрономический принцип для изучения микросреды раковых опухолей. Выводы работы описаны в журнале Nature Communications.
В процессе исследования авторы рассмотрели образцы злокачественных новообразований пациентов при раке предстательной железы, толстой кишки и молочной железы. Вместо того чтобы смотреть на конкретные гены, предсказывающие эффективность лечения у каждого пациента, специалисты анализировали опухоли так, будто клетки — это миллионы звезд во Вселенной.
В результате удалось обнаружить определенные закономерности в расположении клеток в опухоли, напоминающие созвездия в космосе, которые также назвали предсказанными «экосистемами». Эти закономерности затем можно использовать для прогнозирования реакции пациентов на тот или иной вид терапии, а также для определения степени агрессивности рака.
Чтобы отображать и количественно оценивать экосистемы опухолей авторы разработали вычислительный инструмент SPIAT. Это позволило выявить новые подтипы рака, новые закономерности, связанные с выживаемостью пациентов, а также предсказать, у каких пациентов вскоре появятся метастазы.
Ранее сотрудники Института рака Дана-Фарбер представили эффективный способ терапии при запущенном раке почек. Для замедления развития заболевания они предлагают использовать комбинацию из трех препаратов.