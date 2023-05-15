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11:00, 15 мая 2023Наука и техника

Разработан беспрецедентно быстрый способ выявления сердечного приступа

Nature Medicine: искусственный интеллект ускорит выявление сердечного приступа

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Эдинбургского университета разработали способ, ускоривший выявление сердечного приступа при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Выводы работы описаны в журнале Nature Medicine.

Алгоритм под названием CoDE-ACS уже протестировали на 10286 пациентах из шести стран. Он использует информацию о возрасте, поле, результатах ЭКГ и историю болезни, а также уровни тропонина (белок, по которому и определяют инфаркт), чтобы диагностировать сердечный приступ. После чего ИИ дает оценку вероятности от 0 до 100 для каждого пациента. Кроме того, CoDE-ACS может помочь медикам идентифицировать именно тех, у кого аномальные уровни тропонина были вызваны сердечным приступом, а не другим заболеванием.

Новая модель успешно определяла заболевание у практически в два раза большего количества человек, чем существующие традиционные методы. Точность нейросети составила 99,6 процента. Такая беспрецедентная скорость позволит сократить количество госпитализаций по всему миру.

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На данный момент специалисты проводят клинические испытания в Шотландии, которые определят, насколько инструмент поможет снизить нагрузку на отделения неотложной помощи.

В мае стало известно, что в Великобритании разработали искусственный интеллект для диагностики с высокой точностью рака на ранней стадии.

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Елена Апазиди
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