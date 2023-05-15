Разработан беспрецедентно быстрый способ выявления сердечного приступа

Nature Medicine: искусственный интеллект ускорит выявление сердечного приступа

Ученые из Эдинбургского университета разработали способ, ускоривший выявление сердечного приступа при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Выводы работы описаны в журнале Nature Medicine.

Алгоритм под названием CoDE-ACS уже протестировали на 10286 пациентах из шести стран. Он использует информацию о возрасте, поле, результатах ЭКГ и историю болезни, а также уровни тропонина (белок, по которому и определяют инфаркт), чтобы диагностировать сердечный приступ. После чего ИИ дает оценку вероятности от 0 до 100 для каждого пациента. Кроме того, CoDE-ACS может помочь медикам идентифицировать именно тех, у кого аномальные уровни тропонина были вызваны сердечным приступом, а не другим заболеванием.

Новая модель успешно определяла заболевание у практически в два раза большего количества человек, чем существующие традиционные методы. Точность нейросети составила 99,6 процента. Такая беспрецедентная скорость позволит сократить количество госпитализаций по всему миру.

На данный момент специалисты проводят клинические испытания в Шотландии, которые определят, насколько инструмент поможет снизить нагрузку на отделения неотложной помощи.

В мае стало известно, что в Великобритании разработали искусственный интеллект для диагностики с высокой точностью рака на ранней стадии.

