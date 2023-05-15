Врач предупредила некоторых людей о вреде «кудрявого метода»

Трихолог Государенко предупредила о бесполезности «кудрявого метода» для прямых волос

Так называемый «кудрявый метод» ухода за волосами бесполезен и даже опасен для некоторых людей, предупредила российский врач-дерматолог, трихолог Виктория Государенко. Ее слова цитирует издание «Доктор Питер».

Как сообщила Государенко, главные принципы «кудрявого метода» — в том, что волосы надо тщательно увлажнять и не расчесывать их между мытьем. При этом шампунь рекомендовано использовать только для очищения корней и кожи головы, а на длину «жамкающими движениями» наносить специальный кондиционер без силикона. Подобная схема ухода разработана исключительно для вьющихся волос, применять ее на прямых от природы локонах бессмысленно, так как это может принести им вред, объяснила трихолог.

Так вы только сделаете их запутанными, со временем могут даже образоваться колтуны Виктория Государенко врач-дерматолог, трихолог

В то же время, по словам Государенко, даже кудрявые волосы все-таки лучше регулярно расчесывать специальной расческой между мытьем или в мокром виде. Это необходимо, чтобы своевременно избавляться от выпавших волосков.

Ранее российский парикмахер Людмила Евдокимова раскрыла оптимальную частоту мытья волос. В норме надо мыть голову один-два раза в неделю, заявила она.