Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:45, 15 мая 2023Забота о себе

Врач предупредила некоторых людей о вреде «кудрявого метода»

Трихолог Государенко предупредила о бесполезности «кудрявого метода» для прямых волос

Фото: Tamas Pap / Unsplash

Так называемый «кудрявый метод» ухода за волосами бесполезен и даже опасен для некоторых людей, предупредила российский врач-дерматолог, трихолог Виктория Государенко. Ее слова цитирует издание «Доктор Питер».

Как сообщила Государенко, главные принципы «кудрявого метода» — в том, что волосы надо тщательно увлажнять и не расчесывать их между мытьем. При этом шампунь рекомендовано использовать только для очищения корней и кожи головы, а на длину «жамкающими движениями» наносить специальный кондиционер без силикона. Подобная схема ухода разработана исключительно для вьющихся волос, применять ее на прямых от природы локонах бессмысленно, так как это может принести им вред, объяснила трихолог.

Так вы только сделаете их запутанными, со временем могут даже образоваться колтуны

Виктория Государенковрач-дерматолог, трихолог
Материалы по теме:
Причины, симптомы и лечение алопеции. Почему выпадают волосы и как не допустить облысения?
Причины, симптомы и лечение алопеции.Почему выпадают волосы и как не допустить облысения?
27 апреля 2023
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023

В то же время, по словам Государенко, даже кудрявые волосы все-таки лучше регулярно расчесывать специальной расческой между мытьем или в мокром виде. Это необходимо, чтобы своевременно избавляться от выпавших волосков.

Ранее российский парикмахер Людмила Евдокимова раскрыла оптимальную частоту мытья волос. В норме надо мыть голову один-два раза в неделю, заявила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
США высказались о поставках Украине ракет большой дальности
Бразилия захотела избежать принятия антироссийской декларации на саммите G7
99-летняя женщина стала ассистенткой метателя ножей в цирке и осуществила мечту
Россиянку осудили на четыре года за истязание троих маленьких сыновей
В Дубае построят плавучий остров с подводной транспортной системой
Пашинян назвал главную цель внешней политики Армении
Назван способ прокладки тоннелей первых линий московского метро
В российском городе безработный домогался маленькой дочери знакомой
Юная россиянка умерла после уговоров мигранта попробовать наркотик
Врач предупредила некоторых людей о вреде «кудрявого метода»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.