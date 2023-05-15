Киев признал нагнетание на Украине антироссийских настроений задолго до СВО

Глава СНБО Украины Данилов признал нагнетание антироссийских настроений задолго до СВО

Киев признал, что нагнетание антироссийских настроений на Украине началось задолго до начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов, передает «Новое издание».

«Когда дети начали флешмоб "Батька наш — Бандера, Украина — мать, мы за Украину будем воевать", мы поняли, что общество готово к войне», — сказал Данилов.

Также, по словам главы СНБО, президент Украины Владимир Зеленский провел максимальную подготовку по ликвидации «пятой колонны» России, пропаганды и влияния российских бизнесменов в стране. По словам Данилова, раньше никто этим не занимался.

В 2021 году песня про идеолога украинского национализма Степана Бандеру на Украине обошла по популярности песни российских рэперов. Чаще всего ее искали в западных регионах страны.

В октябре 2021 года украинские тиктокеры запустили флешмоб с песней «Батько наш Бандера». В частности, в одном из роликов школьники решили подшутить над преподавателем и во время урока толпой зашли в класс, исполняя эту песню.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), которая действовала в основном на Западной Украине.