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16:48, 15 мая 2023Бывший СССР

Киев признал нагнетание на Украине антироссийских настроений задолго до СВО

Глава СНБО Украины Данилов признал нагнетание антироссийских настроений задолго до СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Киев признал, что нагнетание антироссийских настроений на Украине началось задолго до начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов, передает «Новое издание».

«Когда дети начали флешмоб "Батька наш — Бандера, Украина — мать, мы за Украину будем воевать", мы поняли, что общество готово к войне», — сказал Данилов.

Также, по словам главы СНБО, президент Украины Владимир Зеленский провел максимальную подготовку по ликвидации «пятой колонны» России, пропаганды и влияния российских бизнесменов в стране. По словам Данилова, раньше никто этим не занимался.

В 2021 году песня про идеолога украинского национализма Степана Бандеру на Украине обошла по популярности песни российских рэперов. Чаще всего ее искали в западных регионах страны.

В октябре 2021 года украинские тиктокеры запустили флешмоб с песней «Батько наш Бандера». В частности, в одном из роликов школьники решили подшутить над преподавателем и во время урока толпой зашли в класс, исполняя эту песню.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), которая действовала в основном на Западной Украине.

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Алевтина Запольская
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