Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:37, 15 мая 2023Россия

Россиянин пострадал от сброшенного украинским дроном взрывного устройства

Курский губернатор Старовойт: дрон ВСУ сбросил взрывное устройство, есть пострадавший

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

В Курской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор, в результате чего водитель техники получил ранение. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла в Суджанском районе недалеко от села Плехово. Взрыв от сброшенного устройства ранил водителя экскаватора. Его доставили в Суджанскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую помощь.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Приграничный российский регион регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 10 мая ВСУ обстреляли Суджанский район. В результате атаки пострадал мужчина, который проводил строительные работы на защитном объекте.

15 мая стало известно об атаке ВСУ на населенные пункты Локоть и Красный Пахарь Курской области. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, но около 600 человек остались без электричества, уточнял Старовойт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Зеленский попросил еще время для начала контрнаступления
США высказались о поставках Украине ракет большой дальности
В российском городе безработный домогался маленькой дочери своей знакомой
Юная россиянка умерла после уговоров мигранта попробовать наркотик
В подмосковном лесу нашли тело женщины с пробитой головой
Врач предупредила некоторых людей о вреде «кудрявого метода»
В Китае заявили о необходимости создания условий для переговоров по Украине
Тайсон Фьюри обвинил Усика в жадности
Рост продаж квартир в Москве объяснили
Россиянин пострадал от сброшенного украинским дроном взрывного устройства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.