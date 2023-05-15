Модель зрелого возраста раскрыла способы выглядеть стильно с седыми волосами

Модель Сильвина Недер посоветовала женщинам с седыми волосами сделать короткую стрижку

Модель зрелого возраста Сильвина Недер раскрыла простые способы выглядеть стильно с седыми волосами. Ее комментарий публикует Express.co.uk.

В первую очередь собеседница издания отметила, что ее локоны стали значительно крепче после отказа от окрашивания. Помимо этого, женщина также уточнила, что важно подбирать подходящие по типу волос средства для ухода и укладки. Кроме того, Недер посоветовала обратиться к профессиональному парикмахеру, который поможет определиться со стрижкой.

«Достичь красивого седого оттенка непросто, поэтому стоит довериться специалисту, который покрасит пряди естественно. Либо вы можете отращивать волосы в течение двух месяцев, чтобы добиться однотонной седины. Я, к примеру, решила сразу сделать короткую стрижку, которая оказалась очень практичной и резко изменила мой внешний вид в лучшую сторону», — поделилась героиня материала своим опытом.

В заключение Недер добавила, что седые пряди не состарят женщину визуально, если подбирать яркие оттенки в одежде, использовать косметические средства и излучать позитивную энергию.

В марте парикмахер Анджело Валлильо назвал лучшие стрижки для седых волос. По словам стилиста, обладательницам седины подойдет стрижка средней длины с прямым срезом прядей. При этом эксперт пояснил, что тонкие локоны лучше подстригать чуть выше плеча, чтобы создать зрительный объем.