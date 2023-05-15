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17:34, 15 мая 2023Спорт

Бывший глава ФИДЕ Илюмжинов рассказал о контактах с инопланетянами

Экс-глава ФИДЕ Илюмжинов рассказал, что разговаривал с инопланетянами в желтых скафандрах

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов рассказал о контактах с инопланетянами. Его слова приводит Sports.ru.

Илюмжинов вспомнил, что дважды разговаривал с пришельцами. По его словам, впервые он побывал на их корабле в сентябре 1997 года в Москве. Инопланетяне были ростом немного выше человеческого и были одеты в желтые скафандры. Тогда он провел на корабле восемь часов.

«Я спрашивал, почему они не раскроются, не расскажут всем о себе. Один из них ответил: "Ну вы же с муравьями не общаетесь. Уровень цивилизации у вас еще не дорос"», — описал Илюмжинов содержание одного из разговоров. Экс-глава ФИДЕ отметил, что во время второго контакта инопланетяне спрашивали, почему он не рассказал о них всем.

Илюмжинов объяснил, что боялся, что его не поймут и засмеют, но рассказал о встрече с инопланетянами Борису Ельцину, который тогда был президентом России. «Он сказал: "Кирсан, иди работай"», — привел он ответ главы государства. Илюмжинов признался, что хотел бы встретиться с инопланетянами еще раз.

Илюмжинов занимал пост президента ФИДЕ с 1995 по 2018 год. С 1993 по 2010 годы он руководил Калмыкией.

Дарья Коршунова
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