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07:33, 15 мая 2023Культура

В Британии спустя 200 лет обнаружили две неизвестные картины Рембрандта

FT: две неизвестные картины Рембрандта обнаружили спустя 200 лет в частной коллекции

Фото: Steve Taylor / Keystone Press Agency / Global Look Press

Две неизвестные картины художника Рембрандта Харменс ван Рейна обнаружили спустя 200 лет в частной коллекции произведений искусства британской семьи, пишет Financial Times со ссылкой на аукционный дом Christie’s.

Эксперты нашли портреты пожилых мужа и жены из Лейдена, датированные 1635 годом. Как уточнил представитель аукционного дома Генри Петтифер, специалисты не стразу поняли, что это подлинники Рембрандта.

«Было удивительно, что фотографии [этих портретов] никогда раньше не изучались. Они полностью отсутствовали в литературе Рембрандта», — объяснил эксперт.

После специалисты подтвердили подлинность полотен. В начале июля они поступят в продажу в выставочных залах Christie's в Лондоне. Оценочная стоимость пары составляет от пяти до восьми миллионов фунтов стерлингов.

Предки семьи купили полотна в 1824 году на аукционе Christie's. На портретах изображены Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс. Пара была знакома с художником.

В конце прошлого года Министерство культуры Польши заявило об обнаружении картины русского художника-абстракциониста Василия Кандинского «Без названия», написанной в 1928 году. Полотно было найдено на аукционе Grisebach в Берлине. Работа ушла с молотка почти за 390 тысяч евро.

В марте этого года картину под названием «Церковь в Мурнау» Кандинского продали за рекордную для абстракциониста сумму — 37,2 миллиона фунтов стерлингов (около 3,3 миллиарда рублей). При этом имя нового владельца картины не сообщается.

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Марина Совина
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