Российский танкист рассказал о бое с Leopard

ТАСС: российский танкист Тигр рассказал о первом бое с немецким танком Leopard в ДНР

Российские танкисты в ДНР впервые столкнулись во встречном бою с экипажем Вооруженных сил Украины на немецком танке Leopard, который отступил после первого выстрела в его сторону. Об этом рассказал ТАСС командир танкового батальона Вооруженных сил (ВС) России с позывным Тигр, чьи подчиненные принимали участие в бою.

«Позавчера Leopard вышел отработать наши позиции, мы сразу выдвинулись на встречный бой. С "Леопардом" это первый случай. Наша дежурная бронегруппа выдвинулась на прямую наводку. Наш экипаж первый дал ему (открыл огонь — прим. «Ленты ру»), не попал, помешал рельеф местности. Он [Leopard] это заметил и начал уходить, отступил», — сказал комбат.

Собеседник агентства добавил, что Leopard выкатился, чтобы отработать по опорному пункту ВС России, но разведка оперативно обнаружила машину.

Ранее в мае военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что у ВС России есть множество средств для уничтожения танков Leopard. Для поражения машин можно использовать противотанковые ракетные комплексы и бронебойные оперенные подкалиберные снаряды.

В том же месяце журналисты Bild писали, что наибольшую опасность для Leopard представляют современные противотанковые комплексы, распространенные мины ТМ-62 и российские танки.