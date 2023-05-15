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19:04, 15 мая 2023Спорт

Дагестанский боец UFC сравнил жизнь в Германии и России

Боец UFC Абусупьян Магомедов назвал главной проблемой жизни в Германии бюрократизм

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Российско-немецкий боец смешанного стиля (MMA) Абусупьян Магомедов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» сравнил жизнь в Германии и России.

Спортсмен назвал главной проблемой Германии бюрократизм, которого он не наблюдал в России. «Какие бы связи у тебя бы ни были, ты должен по их плану двигаться. И все только в бумаге. Я уже четыре раза здесь переехал, каждые два-три года переезжаю и постоянно по 50-60 килограммов бумаги выкидываю», — рассказал дагестанский боец.

Магомедов переехал из России в Дюссельдорф в школьном возрасте. 32-летний боец провел в ММА 30 боев, в которых одержал 25 побед и потерпел четыре поражения. Еще один поединок с его участием закончился ничьей. В UFC он дрался один раз, в сентябре 2022 года победив американца Дастина Стольцфуса.

Следующий поединок Магомедова, выступающего в среднем весе, состоится 1 июля. Ему предстоит подраться с американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Анастасия Борисова
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