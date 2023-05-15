Рост продаж дронов в России в 20 раз опровергли

Wildberries опровергло данные о росте продаж беспилотников в 20 раз с начала года

Сообщение газеты «Коммерсантъ» о росте продаж беспилотников на маркетплейсе Wildberries в первом квартале в 20 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

В своем опровержении представитель пресс-службы ретейлера указал, что издание воспользовалось данными компании Moneyplace, с которыми компания не сотрудничает. Каковы в действительности продажи квадрокоптеров на площадке, он не уточнил.

По данным аналитиков, с января по март на Wildberries было продано 26,7 тысячи любительских дронов общей стоимостью 88 миллионов рублей. На Ozon продажи составили 17,6 тысячи (57 миллионов рублей).

Исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев в комментарии предположил, что рост продаж связан с узнаваемостью термина. Обсуждения по телевизору и в СМИ привлекают внимание, и люди хотят попробовать использовать новое устройство.

К середине мая полеты беспилотных летательных аппаратов запретили в 40 регионах России, среди них Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Вводить ограничения начали еще в октябре 2022 года, контроль ужесточили на фоне майского инцидента с БПЛА в Кремле.