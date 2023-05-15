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09:25, 15 мая 2023Спорт

Две передачи российского игрока помогли «Вегасу» выйти в полуфинал плей-офф НХЛ

Передачи Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Эдмонтон» и выйти в полуфинал плей-офф НХЛ

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

«Вегас Голден Найтс» вышел в полуфинал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающий матч против «Эдмонтон Ойлерс» завершился со счетом 5:2. Победить команде помогли шайбы Райлли Смита и Уильяма Карлссона, а также хет-трик Джонатана Маршессо. Двумя результативными передачами отметился российский нападающий клуба Иван Барбашев.

«Вегас» обыграл «Эдмонтон» со счетом 4-2 в серии до четырех побед. В финале Западной конференции команда сыграет с сильнейшим из пары «Даллас Старс» — «Сиэтл Кракен», счет в серии которых 3-3. Победитель определится в матче, который пройдет в ночь на 16 мая.

По итогам регулярного чемпионата «Вегас» стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона. «Эдмонтон» занял второе место.

Дарья Коршунова
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