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10:44, 15 мая 2023Спорт

Тарпищев призвал Медведева отказаться от сладкого

Тарпищев призвал теннисиста Медведева есть меньше тирамису и сладкого на турнире в Риме
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев призвал Даниила Медведева отказаться от сладкого на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Риме. Его слова приводит ТАСС.

«Тирамису и вообще сладкое Дане надо ограничить. От этого могут быть судороги во время матчей, в целом идет нагрузка на селезенку», — объяснил Тарпищев, отметив, что спортсменам надо держать себя в руках и не злоупотреблять сахаром.

Ранее Медведев в разговоре с Tennis TV признался, что не может отказать себе в тирамису в Риме. «По-моему, здесь невозможно найти плохое тирамису. Возможно ли это вообще. Я, по-моему, уже два съел», — поделился он.

14 мая 27-летний россиянин обыграл финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2. 15 мая третья ракетка мира проведет матч против испанца Бернабе Сапата-Миральеса.

Дарья Коршунова
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