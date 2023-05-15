52-летняя женщина в молодежных нарядах ответила на критику в сети

52-летняя блогерша Робин предстала в оголяющем живот кроп-топе и обтягивающих джинсах

Блогерша Робин (фамилия неизвестна) из США в молодежных нарядах ответила на критику ее внешности в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В опубликованном ролике 52-летняя инфлюэнсерша с никнеймом bougeeandbroke, чей блог насчитывает 18,3 тысячи подписчиков, предстала перед зрителями в белом кроп-топе, частично оголяющем живот, с пышными рукавами и обтягивающих джинсах. При этом на размещенных кадрах юзерша продемонстрировала подтянутую фигуру. «Ты слишком стара, чтобы носить укороченные вещи!» — иронично процитировала Робин поступающие в ее адрес комментарии.

Пользователи сети, в свою очередь, решили поддержать женщину. «Выглядишь потрясающе!», «Если бы у меня была такая замечательная фигура, я бы тоже так одевалась», «Какая же ты красивая», — написали они.

В январе подписчики в сети раскритиковали 49-летнюю блогершу Данель МакДугалл за молодежный наряд фразой «вы же старуха». Инфлюэнсерша показала образ, состоящий из джинсов прямого кроя, ярко-розового топа и укороченной куртки-бомбера оверсайз.