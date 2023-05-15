Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 15 мая 2023Ценности

52-летняя женщина в молодежных нарядах ответила на критику в сети

52-летняя блогерша Робин предстала в оголяющем живот кроп-топе и обтягивающих джинсах

Кадр: @BOUGEEANDBROKE / TikTok

Блогерша Робин (фамилия неизвестна) из США в молодежных нарядах ответила на критику ее внешности в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В опубликованном ролике 52-летняя инфлюэнсерша с никнеймом bougeeandbroke, чей блог насчитывает 18,3 тысячи подписчиков, предстала перед зрителями в белом кроп-топе, частично оголяющем живот, с пышными рукавами и обтягивающих джинсах. При этом на размещенных кадрах юзерша продемонстрировала подтянутую фигуру. «Ты слишком стара, чтобы носить укороченные вещи!» — иронично процитировала Робин поступающие в ее адрес комментарии.

Пользователи сети, в свою очередь, решили поддержать женщину. «Выглядишь потрясающе!», «Если бы у меня была такая замечательная фигура, я бы тоже так одевалась», «Какая же ты красивая», — написали они.

В январе подписчики в сети раскритиковали 49-летнюю блогершу Данель МакДугалл за молодежный наряд фразой «вы же старуха». Инфлюэнсерша показала образ, состоящий из джинсов прямого кроя, ярко-розового топа и укороченной куртки-бомбера оверсайз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган сохранил лидерство на выборах после подсчета 95 процентов голосов
Врач предупредил о вреде минеральной воды для некоторых категорий людей
Срок эксплуатации скафандров космонавтов на МКС подошел к концу
В МИД высказались о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе
52-летняя женщина в молодежных нарядах ответила на критику в сети
Макрон заявил о проигрыше России в конфликте на Украине
«Барселона» в 27-й раз стала чемпионом Испании
Стилист Лисовец дал рекомендации по ношению денима в новом сезоне
В Госдуме предложили уравнять студентов в ряде льгот
В США оценили действия властей по предотвращению дефолта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.