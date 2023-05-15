Кылычдароглу выразил надежду на победу во втором туре выборов

Кемаль Кылычдароглу понадеялся на победу во втором туре президентских выборах в Турции

Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу понадеялся на победу во втором туре президентских выборов в Турции. Об этом сообщают «Известия».

На текущий момент президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает менее 50 процентов голосов избирателей, а Кылычдароглу — почти 45 процентов, обработано более 99 процентов бюллетеней.

Ранее Эрдоган обвинил оппозицию в попытке одурачить людей заявлениями о том, что Кылычдароглу лидирует на состоявшихся выборах.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Выборы проходили на территории 81 провинции страны. За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА».