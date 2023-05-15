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09:22, 15 мая 2023Силовые структуры

18-летний юноша дважды попытался поджечь оборудование на железнодорожных путях

В Петербурге юноша за 15 тысяч рублей дважды пытался поджечь оборудование на ж/д путях

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Петербурге 18-летний юноша дважды пытался поджечь оборудование на железнодорожных путях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ночью студент пришел к перегону станций Санкт-Петербург — Финляндский — Ланская. С собой он взял лом, газеты и два литра легковоспламеняющейся жидкости. Молодой человек хотел вскрыть и поджечь релейные шкафы, однако не смог. Спустя день фигурант снова вернулся к месту, но его задержали.

Отмечается, что юноша рассказал на допросе, что получил в социальной сети задание о поджоге. Ему пообещали заплатить 15 тысяч рублей. Теперь молодому человеку грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Уфе четверо россиян стали фигурантами дела о теракте из-за поджога релейного шкафа.

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Екатерина Власова
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