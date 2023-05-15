Раскрыта личность задержанного за попытку поджога на железной дороге россиянина

Задержанный за попытку поджога на железной дороге в Петербурге учится в военном вузе

18-летний юноша, который дважды пытался поджечь оборудование на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге, является студентом-первокурсником Военного института физической культуры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задержанный молодой человек по имени Тимур приехал в Северную столицу из Приморского края, чтобы учиться в военном вузе. Несколько раз становился призером чемпионата России по карате Кекусинкай.

Он написал явку с повинной, заявив, что получил в соцсети заказ на поджог оборудования на железной дороге за 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Ночью Тимур пришел к перегону станций Санкт-Петербург — Финляндский — Ланская с ломом, газетами и двумя литрами легковоспламеняющейся жидкости. Однако он не смог вскрыть и поджечь релейные шкафы. Через день молодой человек снова вернулся к месту, но его задержали.