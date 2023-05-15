В подмосковном лесу нашли тело женщины с пробитой головой

В Подольске нашли тело женщины с пробитой головой в лесу у обводной дороги

В подмосковном лесу нашли тело женщины с пробитой головой. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело нашли у обводной дороги в Подольске. Погибшей примерно 45-50 лет. В настоящий момент правоохранители устанавливают личность женщины.

Ранее стало известно, что в Москве обнаружили тело 26-летнего мужчины. Тело нашли утром 11 мая на Дмитровском шоссе. Отмечается, что на нем обнаружены следы насильственной смерти. На место происшествия выезжали сотрудники Следственного комитета России (СКР). Проводится проверка.