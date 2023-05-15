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13:58, 15 мая 2023Из жизни

Беременная женщина спасла жизнь выпавшему из окна мальчику

The Washington Post: в США беременная женщина поймала мальчика, выпавшего из окна

Фото: Unsplash

35-летняя беременная жительница американского города Де-Мойн, штат Айова, Кайри Джонс поймала двухлетнего мальчика, выпавшего из окна, и спасла ему жизнь. Об этом сообщает The Washington Post.

Женщина, находившаяся на 32-й неделе беременности (в норме беременность длится от 27 до 42 недель, — прим. «Ленты.ру»), гуляла с собакой недалеко от своего таунхауса, когда увидела, как соседский мальчик выбрасывает вещи со второго этажа из окна. Затем ребенок начал высовываться в окно. «Нет, нет, нет! Иди к маме», — закричала Джонс. Несмотря на просьбы женщины, мальчик не отошел от окна.

Обеспокоенная Джонс бросилась к входной двери и начала стучать и нажимать на дверной звонок, пытаясь предупредить родителей ребенка, что он находится в опасности. Однако дверь ей никто не открыл. Тогда женщина незамедлительно позвонила в полицию и сообщила о происходящем.

Когда она вернулась к мальчику, он уже висел снаружи дома над бетонной отмосткой, держась за оконный карниз. Джонс изо всех сил звала на помощь, но никто ее не слышал. «На всякий случай я встала прямо под мальчиком. И я кричала… Окно было открыто, поэтому я надеялась, что меня кто-нибудь услышит», — рассказала она.

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Через несколько десятков секунд ребенок, попытавшись залезть в окно, резко сорвался и полетел вниз. Джонс удалось поймать мальчика, присев на корточки. По ее словам, когда она поймала ребенка, его ноги едва касались земли.

Через две минуты к дому прибыла полиция. Джонс завернула мальчика в домашний халат, так как его подгузник слетел, и передала сотрудникам правоохранительных органов. Спустя некоторое время из дома вышла мать ребенка и забрала его. Сотрудники полиции не предъявили женщине никаких обвинений, но передали дело в Министерство здравоохранения и социальных служб штата Айова.

Джонс отметила, что не хочет даже думать, что могло бы произойти, если бы она не оказалась у дома ребенка в нужный момент. «Это было бы падение с довольно большой высоты, особенно на бетон», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в США молниеносная реакция прохожего помогла спасти ребенка, коляска с которым катилась под колеса автомобилей. Произошедшее попало на запись с камеры наблюдения.

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Алиса Удовик
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