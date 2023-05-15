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13:05, 15 мая 2023Спорт

Возможное приглашение немецких врачей для протезирования Костомарову объяснили

Реабилитолог рассказал, что врачи из Германии приедут к Костомарову для создания протезов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Реабилитолог Константин Терновой объяснил возможное приглашение немецких врачей для протезирования олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. Его слова приводит Sport24.

Терновой рассказал, что в России нет промышленности индивидуальных протезов. «Дело не в специалистах, а именно в промышленности. Мы не можем производить протезы, которые бы подходили Роману. Думаю, к Костомарову приедут специалисты из Германии, где производство подобных протезов очень развито», — отметил он.

Реабилитолог добавил, что Костомарову не рекомендуются поездки, поэтому для создания протезов врачей могут пригласить к нему.

Ранее стало известно, что устанавливать протезы планируется в России. Отмечалось, что операции проведут, когда это позволит состояние здоровья фигуриста.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Дарья Коршунова
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