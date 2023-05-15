47-летняя Шарлиз Терон пришла на премьеру «Форсажа» в прозрачном платье

Актриса Шарлиз Терон пришла на премьеру десятого «Форсажа» в прозрачном платье бренда Dior

Американская актриса Шарлиз Терон пришла на премьеру десятой части «Форсажа» в откровенном наряде. Снимки публикует WMagazine.

47-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в Риме в блестящем платье бренда Dior с глубоким V-образным декольте, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. Телезвезда надела нижнее белье черного цвета в тон верху, а в качестве обуви предпочла лодочки на высокой шпильке. Из аксессуаров на ней был берет, подвеска и крупное кольцо.

На размещенных кадрах видно, что волосы Терон предпочла распустить, а на лицо ей нанесли макияж в нюдовых оттенках. Героиня материала позировала перед фотографами напротив Колизея.

В марте Шарлиз Терон также вышла в свет в прозрачной юбке. Папарацци запечатлели 47-летнюю знаменитость на показе люксового бренда Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

«Форсаж 10» расскажет о противостоянии семьи Доминика Торетто с Данте, сыном наркобарона Эрнана Рейса из пятой части кинофраншизы. Роли исполнили Вин Дизель, Джейсон Момоа, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стэтхем и многие другие голливудские звезды. Мировой премьерный показ состоится 17 мая 2023 года.