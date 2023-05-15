У магазина «Перекресток» потушили возгорание мусорного контейнера

Возгорание мусорного контейнера у «Перекрестка» на улице Адмирала Ушакова ликвидировано

Возгорание мусорного контейнера, который вспыхнул у здания магазина «Перекресток» на улице Адмирала Ушакова, ликвидировано. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РБК со ссылкой на данные главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар был потушен на площади 4 квадратных метра. Там также не подтвердили информацию о взрыве в магазине. Пострадавших при происшествии, по данным МЧС, нет.

Ранее о взрыве на юго-востоке Москвы сообщил Telegram-канал SHOT. Утверждалось, что он произошел в «Перекрестке». Сообщалось также, что на первом этаже торгового центра, в котором расположен магазин, мог взорваться газовый баллон.

Позже в сети появилась видеозапись с последствиями произошедшего. На кадрах виден торец здания, над которым поднимается столб дыма.