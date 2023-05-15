Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 15 мая 2023Россия

У магазина «Перекресток» потушили возгорание мусорного контейнера

Возгорание мусорного контейнера у «Перекрестка» на улице Адмирала Ушакова ликвидировано

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Возгорание мусорного контейнера, который вспыхнул у здания магазина «Перекресток» на улице Адмирала Ушакова, ликвидировано. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РБК со ссылкой на данные главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар был потушен на площади 4 квадратных метра. Там также не подтвердили информацию о взрыве в магазине. Пострадавших при происшествии, по данным МЧС, нет.

Ранее о взрыве на юго-востоке Москвы сообщил Telegram-канал SHOT. Утверждалось, что он произошел в «Перекрестке». Сообщалось также, что на первом этаже торгового центра, в котором расположен магазин, мог взорваться газовый баллон.

Позже в сети появилась видеозапись с последствиями произошедшего. На кадрах виден торец здания, над которым поднимается столб дыма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на публикацию о якобы желании Пригожина сдать позиции ВС РФ
Психологи помогут московским школьникам сдать ЕГЭ
Минобороны заявило об ожесточенных боях в Артемовске
Российские войска ликвидировали две украинские ДРГ в ЛНР
Российские военные уничтожили сотни бойцов ВСУ на одном направлении
Российские войска уничтожили свыше 150 бойцов ВСУ на двух направлениях
Российские системы ПВО перехватили ракету большой дальности Storm Shadow
Российские истребители сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР
Украинские войска потеряли до 145 человек на купянском направлении
Минобороны заявило об уничтожении 145 бойцов ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.