Российские системы ПВО перехватили ракету большой дальности Storm Shadow

Минобороны отчиталось о перехвате ракеты большой дальности Storm Shadow в зоне СВО

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, которая была поставлена из Великобритании. Об этом в понедельник, 15 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.

«В течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за сутки был уничтожен 21 беспилотник противника в различных районах Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкой народной республике (ДНР) и ЛНР.

11 мая телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников писал, что Британия передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Затем эту информацию подтвердили власти Соединенного Королевства.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к планам Великобритании поставить Украине дополнительные вооружения. При этом он отметил, что в Москве считают, что это не повлияет на ход спецоперации на Украине.