Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
06:35, 15 мая 2023Культура

Умер актер из «Юноны и Авось» Кузнецов

«Ленком»: советский актер из «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни
Владимир Кузнецов

Владимир Кузнецов. Фото: Ленком Марка Захарова / ВКонтакте

Советский актер из «Битвы за Москву» и «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра «Ленком» в социальной сети «ВКонтакте».

Артист скончался в пятницу, 12 мая. Причина смерти не названа.

Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в Троицке Челябинской области. Он служил в «Ленкоме» с 1969 по 2014 годы, куда пришел после окончания Школы-студии МХАТ. Также актер снимался в сериалах «Рублевка live», «Доктор Тырса», «Час Волкова», «Дорожный патруль».

Ранее сообщалось о смерти советского актера из фильмов «Бронзовая птица» и «12 стульев» Олега Севастьянова, он умер на 74-м году жизни.

13 мая скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев в возрасте 76 лет.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Число голосов за соперника Эрдогана на выборах выросло
В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев
Назван адрес московской Эйфелевой башни
Умер актер из «Юноны и Авось» Кузнецов
Обнаружен самый сильный взрыв во Вселенной
В России предложили предоставить арендующим жилье студентам скидку на оплату ЖКХ
Климатолог назвал главную цель для России в борьбе с изменением климата
Россиянам рассказали об опасных последствиях ссор с телефонными мошенниками
В Госдуме предложили упростить для россиян получение льгот на оплату ЖКУ
Путин в ближайшие дни соберет совет по межнациональным отношениям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.