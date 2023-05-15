Умер актер из «Юноны и Авось» Кузнецов

«Ленком»: советский актер из «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни

Советский актер из «Битвы за Москву» и «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра «Ленком» в социальной сети «ВКонтакте».

Артист скончался в пятницу, 12 мая. Причина смерти не названа.

Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в Троицке Челябинской области. Он служил в «Ленкоме» с 1969 по 2014 годы, куда пришел после окончания Школы-студии МХАТ. Также актер снимался в сериалах «Рублевка live», «Доктор Тырса», «Час Волкова», «Дорожный патруль».

Ранее сообщалось о смерти советского актера из фильмов «Бронзовая птица» и «12 стульев» Олега Севастьянова, он умер на 74-м году жизни.

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