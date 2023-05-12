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03:30, 12 мая 2023Культура

Умер актер из «12 стульев» и «Бронзовой птицы»

Советский актер «12 стульев» и «Бронзовой птицы» Олег Севастьянов умер на 74-м году жизни

Фото: pixabay.com

Советский актер и поэт Олег Севастьянов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Согласно сообщению, артист скончался в среду, 10 мая 2023 года.

Олег Севастьянов окончил Школу-студию МХАТ в 1973 году. Получил известность благодаря своим ролям в фильмах «Бронзовая птица», «12 стульев» и «Жердяйчик». В 1990 году Севастьянов стал лютеранским пастором, служил в приходах в Москве и Эстонии.

Ранее заслуженного артиста России, актера фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире на юге Москвы. Он ушел их жизни в возрасте 80 лет. По предварительным данным, Елизаров скончался из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

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Марина Совина
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