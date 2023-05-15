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11:34, 15 мая 2023Россия

В Москве мужчина умер во время тренировки в фитнес-клубе

MK.RU: на севере Москвы в бассейне фитнес-клуба умер посетитель

Фото: Stefanovic Mina / Shutterstock / Fotodom

В фитнес-клубе на севере Москвы скончался посетитель. Об этом стало известно MK.RU.

По информации издания, россиянин умер в бассейне клуба на улице Правды, ему было 64 года. Прибывшие в столичный клуб врачи констатировали смерть посетителя, установив, что гибель наступила в результате сердечного приступа.

На улице Правды в Москве находится несколько клубов. В одном из них в апреле также умер посетитель — он скончался во время тренировки в бассейне из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

До этого в Волгограде посетитель одного из волгоградских фитнес-клубов умер во время занятий на тренажере. Свидетелями происшествия стали другие посетители. Выяснилось, что погибший жил в доме недалеко от клуба.

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Анастасия Шейкина
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