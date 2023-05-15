Обнаружена связь между длительным COVID-19 и уровнем витамина D в организме

Зафиксирована связь низкого уровня витамина D в организме и длительного течения COVID-19

Ученые из Университета Вита-Салют Сан-Раффаэле обнаружили связь между длительным COVID-19 и уровнем витамина D. Согласно исследованию, опубликованному в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, риск длительного течения заболевания увеличивается при снижении этого вещества в организме.

В процессе работы авторы обследовали 100 пациентов в возрасте 51-70 лет, часть из которых страдала длительным COVID, а часть — нет. У участников, впервые госпитализированных с коронавирусом, измерили показатели витамина D сразу после поступления в больницу, а затем через шесть месяцев после выписки.

Результаты показали более низкие уровни витамина D у пациентов с длительным течением COVID-19. Наиболее выраженная корреляция фиксировалась у людей, страдающих «туманом в голове»: спутанностью сознания, нарушениями памяти и плохой концентрацией в течение шести месяцев наблюдения.

Ранее проводились подобные исследования, однако они не были полными в плане выводов из-за многих факторов. Новая работа характеризуется строгим контролем, что позволило лучше понять связь дефицита витамина D при длительном COVID-19. При этом планируется провести новые испытания, которые помогут понять, влияют ли внешние добавки вещества на снижение риска долгих симптомов коронавируса.

Длительное течение COVID-19 диагностируют в случае, если симптомы сохраняются более 12 недель после заражения. Согласно статистике, им страдают 50-70 процентов пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией.