Появились подробности взрыва в московском ТЦ

Shot: в магазине на улице Адмирала Ушакова в Москве взорвались газовые баллоны

По предварительным данным, на первом этаже торгового центра (ТЦ) в Южном Бутово на юго-западе Москвы взорвались газовые баллоны. Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

О ЧП на улице адмирала Ушакова стало известно ранее 15 мая. Из здания эвакуировали около 120 человек.

АГН «Москва» в свою очередь, со ссылкой на столичное управление МЧС пишет, что у магазина «Перекресток» произошел пожар. «В 12:50 поступило сообщение о пожаре на бульваре Адмирала Ушакова, дом 7. Происходит загорание на первом этаже с фасада. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по тушению возгорания», — приводит агентство заявление ведомства.

Дополнение: В 13:07 пожар на площади четыре квадратных метра потушили. Горел мусорный контейнер, расположенный возле здания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее очевидцы опубликовали видео с места происшествия.