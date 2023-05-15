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13:18, 15 мая 2023Россия

Появились подробности взрыва в московском ТЦ

Shot: в магазине на улице Адмирала Ушакова в Москве взорвались газовые баллоны

Кадр: Telegram-канал SHOT

По предварительным данным, на первом этаже торгового центра (ТЦ) в Южном Бутово на юго-западе Москвы взорвались газовые баллоны. Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

О ЧП на улице адмирала Ушакова стало известно ранее 15 мая. Из здания эвакуировали около 120 человек.

АГН «Москва» в свою очередь, со ссылкой на столичное управление МЧС пишет, что у магазина «Перекресток» произошел пожар. «В 12:50 поступило сообщение о пожаре на бульваре Адмирала Ушакова, дом 7. Происходит загорание на первом этаже с фасада. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по тушению возгорания», — приводит агентство заявление ведомства.

Дополнение: В 13:07 пожар на площади четыре квадратных метра потушили. Горел мусорный контейнер, расположенный возле здания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

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Евгения Куликова
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