Neowin: Microsoft принудительно обновит Windows 10 21H2 до 13 июня

В компании Microsoft заявили, что обновят компьютеры под управлением Windows 10 21H2. Об этом сообщает издание Neowin.

В корпорации уточнили, что 13 июня 2023 года истекает срок поддержки обновления 21H2 для Windows 10. В связи с этим инженеры фирмы запустят автоматическое принудительное обновление на всех ПК, которые работают под управлением этой версии ОС. Устройства получат апдейт 22H2.

Представители Microsoft отметили важность своевременного обновления ОС. В сообщении компании говорится, что операционные системы с истекшим сроком поддержки перестанут получать «ежемесячные обновления безопасности и предварительные обновления, содержащие средства защиты от последних угроз безопасности».

В материале уточняется, что обновление до новой версии произойдет без участия пользователей. Системным администраторам в компаниях, которые используют бизнес-версии ОС, необходимо будет организовать процесс обновления вручную.

В конце апреля в компании Microsoft заявили, что больше не будут выпускать обновления для Windows 10. При этом патчи безопасности продолжат выпускать для операционной системы до 14 октября 2025 года.