Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:16, 15 мая 2023Наука и техника

Microsoft принудительно обновит Windows 10

Neowin: Microsoft принудительно обновит Windows 10 21H2 до 13 июня

Фото: Wachiwit / Shutterstock / Fotodom

В компании Microsoft заявили, что обновят компьютеры под управлением Windows 10 21H2. Об этом сообщает издание Neowin.

В корпорации уточнили, что 13 июня 2023 года истекает срок поддержки обновления 21H2 для Windows 10. В связи с этим инженеры фирмы запустят автоматическое принудительное обновление на всех ПК, которые работают под управлением этой версии ОС. Устройства получат апдейт 22H2.

Представители Microsoft отметили важность своевременного обновления ОС. В сообщении компании говорится, что операционные системы с истекшим сроком поддержки перестанут получать «ежемесячные обновления безопасности и предварительные обновления, содержащие средства защиты от последних угроз безопасности».

В материале уточняется, что обновление до новой версии произойдет без участия пользователей. Системным администраторам в компаниях, которые используют бизнес-версии ОС, необходимо будет организовать процесс обновления вручную.

В конце апреля в компании Microsoft заявили, что больше не будут выпускать обновления для Windows 10. При этом патчи безопасности продолжат выпускать для операционной системы до 14 октября 2025 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Глава Еврокомиссии рассказала о новых ограничениях на транзит через Россию
В России предложили создать алиментный фонд
Терапевт предостерегла о смертельной опасности холодного душа
Стилистка назвала россиянкам самые модные купальники на лето
Мужу блогера Блиновской предъявили обвинение в отмывании денег
Сын бывшего советника зампосла России задержан за убийство под Москвой
В США задержали двух россиян за помощь авиакомпаниям из России в обходе санкций
Следствие потребует запрета определенных действий для мужа Блиновской
Опубликованы кадры обломков ракеты Storm Shadow после удара по Луганску
Под Москвой девятиклассница пыталась покончить с собой из-за чувств к мужчине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.