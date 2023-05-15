Путин в ближайшие дни соберет совет по межнациональным отношениям

Путин в ближайшие дни проведет заседание совета по межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин проведет заседание совета по межнациональным отношениям в ближайшие дни. Об этом говорится в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Сообщается, что глава государства также планирует провести совещания с правительством и постоянными членами Совета безопасности РФ.

При этом Кремль пока не анонсировал график Путина на предстоящую неделю.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заседание Совбеза ООН по запросу российской стороны о западных поставках оружия Киеву состоится 18 мая. «В понедельник, 15 мая, в 17:00 состоится запрошенное западниками заседание СБ по гуманитарной ситуации на Украине. А в четверг, 18 мая, в 22.00 по Москве — запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину», — подчеркнул дипломат.