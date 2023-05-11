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22:17, 11 мая 2023Россия

Заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву состоится 18 мая

Заседание СБ ООН по запросу России о западных поставках оружия Киеву состоится 18 мая

Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia / Global Look Press

Заседание Совбеза ООН по запросу российской стороны о западных поставках оружия Киеву состоится 18 мая. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«В понедельник, 15 мая, в 17:00 состоится запрошенное западниками заседание СБ по гуманитарной ситуации на Украине. А в четверг, 18 мая, в 22.00 по Москве — запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину», — подчеркнул дипломат.

9 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и его партнеры с зимы предоставили Украине беспрецедентную помощь.

Днем позже глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Украина сдастся через несколько дней в случае прекращения поставок военной техники западными странами. Военный конфликт, по словам представителя ЕС, немедленно закончится, однако мир не будет отвечать интересам западного сообщества.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что остановка оружейных поставок будет означать «резкое масштабирование войны в Европе».

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Марина Совина
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