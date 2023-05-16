Пассажирский самолет вынужденно приземлился из-за неисправности двигателя

Самолет Qantas вынужденно приземлился в Австралии из-за неисправности двигателя

Пассажирский самолет авиакомпании Qantas вынужденно приземлился в аэропорту вылета в Австралии из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что рейс следовал из Кэрнса в Мельбурн во вторник, 16 мая. Спустя 90 минут после взлета пилоты получили уведомление о потенциальной проблеме в двигателе и запросили посадку. Лайнер развернулся и благополучно приземлился. Экстренные службы не потребовались, причина неисправности не сообщается.

Ранее самолет авиакомпании Cargolux совершил аварийную посадку и потерял четыре колеса шасси во время приземления. Boeing 747 следовал из Люксембурга в Чикаго, однако вскоре после взлета пилоты обнаружили, что шасси не поднимаются.