Самолет потерял четыре колеса во время аварийной посадки и попал на видео

Самолет Cargolux аварийно приземлился в Люксембурге и потерял четыре колеса шасси

Самолет авиакомпании Cargolux совершил аварийную посадку и потерял четыре колеса шасси во время приземления. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

По данным издания, Boeing 747 следовал из Люксембурга в Чикаго, однако вскоре после взлета пилоты обнаружили, что шасси не поднимаются. Им пришлось слить топливо и вернуться в аэропорт вылета. Когда шасси коснулись взлетно-посадочной полосы, из-под них повалил дым, а комплект из четырех колес оторвался.

Сразу после приземления к лайнеру подъехали машины службы экстренной помощи. В Cargolux заявили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящее время самолет находится на взлетной полосе, ведутся восстановительные работы.