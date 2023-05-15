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18:09, 15 мая 2023Путешествия

Самолет потерял четыре колеса во время аварийной посадки и попал на видео

Самолет Cargolux аварийно приземлился в Люксембурге и потерял четыре колеса шасси

Самолет авиакомпании Cargolux совершил аварийную посадку и потерял четыре колеса шасси во время приземления. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

По данным издания, Boeing 747 следовал из Люксембурга в Чикаго, однако вскоре после взлета пилоты обнаружили, что шасси не поднимаются. Им пришлось слить топливо и вернуться в аэропорт вылета. Когда шасси коснулись взлетно-посадочной полосы, из-под них повалил дым, а комплект из четырех колес оторвался.

Сразу после приземления к лайнеру подъехали машины службы экстренной помощи. В Cargolux заявили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящее время самолет находится на взлетной полосе, ведутся восстановительные работы.

Зарина Дзагоева
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