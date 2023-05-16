Казанский УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Казанский клуб дома обыграл «Локомотив-Кубань» в пятом матче финальной серии плей-офф. Встреча завершилась со счетом 98:89 (26:17, 32:20, 19:28, 21:24). Счет в серии до четырех побед стал 4-1. Самым результативным игроком матча стал представитель УНИКСа Ненад Димитриевич, набравший 34 очка.

Для УНИКСа это первая победа в чемпионате страны. Ранее команда шесть раз была серебряным призером и восемь раз — бронзовым.

Бронзовым призером турнира стал ЦСКА. В серии за третье место столичный клуб обыграл петербургский «Зенит» (4-1).