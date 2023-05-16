69-я параллель
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12:47, 16 мая 202369-я параллель

Перебегавшая дорогу в российском регионе медвежья семья попала на видео

В Надымском районе на Ямале медведица с медвежонком перебегали дорогу и попали на видео

В Надымском районе в Ямало-Ненецком автономном округе медведица с медвежонком перебегали дорогу и попали на видео. Соответствующие кадры опубликовали в группе «Злой и добрый надымчанин» во «ВКонтакте».

На появившемся видеоролике видно, как медвежья семья выходит из лесополосы и неспешно движется к трассе. Животных запечатлели россияне, проезжающие в это время по дороге.

На кадрах медведица оглядывается, желая убедиться, что путь безопасен. После за ней устремляется косолапый сын.

До этого сообщалось, что в Енисейском заливе белый медведь вышел к российскому ледоколу. Очевидцы предположили, что хищника привлек запах пищи, доносившийся с камбуза.

Животное осталось без угощения, поскольку кормить белых медведей экипажу запрещено.

Еще раньше пару полярных медведей заметили в районе мыса Микояна.

Анна Щербакова
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