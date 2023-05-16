Бросившего гранату в окно жилого дома военного ВСУ осудили на 14 лет

В Луганске суд приговорил военного ВСУ, бросившего гранату в окно жилого дома, к 14 годам

Верховный Суд Луганской народной республики приговорил военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Бардаша к 14 годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 16 мая, «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва») и статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ.

Следствие и суд установили, что 6 марта 2022 года в городе Попасная Бардаш забросил гранату «РГД-5» в окно жилого дома, когда проходил мимо него. В это время внутри находилась 61-летняя хозяйка дома. Взрывом были выбиты окна и повреждены конструкции.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике четверо военных ВСУ предстанут перед судом за убийство 12 мирных жителей в Мариуполе.