Четверо военных ВСУ предстанут перед судом за убийство 12 человек в Мариуполе

В ДНР четверо военных ВСУ предстанут перед судом за убийство 12 мирных жителей в Мариуполе

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) рассмотрит дело в отношении четверых военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), застреливших 12 мирных жителей в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Речь идет о Сергее Балицокм, Владимире Кучеренко, Дмитрии Латышеве и Евгении Якубенко. Их обвиняют в применении запрещенных средств и методов войны, убийстве 12 человек по мотивам политической и идеологической ненависти и попытке убить еще двоих граждан. Обвинительное заключение по делу было утверждено прокуратурой ДНР.

По версии следствия, в период с 6 по 15 марта на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича они, выполняя приказы руководства, открыли огонь по 14 мирным жителям. 12 из них скончались на месте, а двоим удалось спрятаться от обстрела.

Ранее сообщалось, что в ЛНР военного ВСУ осудили на 15 лет за убийство жителя города Попасная из автомата АК-74.