Глава украинской разведки назвал Российскую армию одной из самых сильных в мире

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Российская армия входит в десятку сильнейших в мире

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия с одними из сильнейших вооруженных сил мира — российскими. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы находимся в состоянии войны не со второй армией мира, но все-таки с одной из самых мощных военных машин, которые были и существуют. Это тоже правда», — сказал он.

При этом, по мнению Буданова, Российская армия не является и третьей мощнейшей в мире, но определенно входит в десятку сильнейших.

Он также рассказал, что частые заявления о скором наступлении ВСУ — якобы хитрость, призванная дезориентировать Российскую армию. Кроме того, Буданов похвалил российские оборонительные линии, сказав, что российские части выстроили правильную и эшелонированную оборону.