Глава ГУР Украины Буданов назвал хитростью частые заявления о скором наступлении ВСУ

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что частые заявления о скором наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) — якобы хитрость, призванная дезориентировать Российскую армию. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Это приведет к тому, что противник не будет понимать, что произошло», — высказался глава украинской разведки, указав, что последствия такой политики станут видны в ближайшее время.

Он также похвалил российские оборонительные линии, сказав, что российские части выстроили правильную и эшелонированную оборону. Кроме того, Буданов признал, что за подрывами медийных лиц в России стоит Киев.