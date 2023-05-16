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17:55, 16 мая 2023Бывший СССР

В Киеве объяснили хитростью частые заявления о скором наступлении ВСУ

Глава ГУР Украины Буданов назвал хитростью частые заявления о скором наступлении ВСУ

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что частые заявления о скором наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) — якобы хитрость, призванная дезориентировать Российскую армию. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Это приведет к тому, что противник не будет понимать, что произошло», — высказался глава украинской разведки, указав, что последствия такой политики станут видны в ближайшее время.

Он также похвалил российские оборонительные линии, сказав, что российские части выстроили правильную и эшелонированную оборону. Кроме того, Буданов признал, что за подрывами медийных лиц в России стоит Киев.

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Алевтина Запольская
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