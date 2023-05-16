Прокурор запросил 18 лет для участника украинского нацбатальона «Айдар» Мурыги

Прокурор запросил 18 лет колонии для участника украинского нацбатальона «Айдар» Мурыги

В ходе заседания суда прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для замкомандира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыги (внесен в список экстремистов и террористов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Подсудимому вменятся подрыв моста в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего погибли часовые республиканской Народной милиции. Он полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении.

Ему предъявлены обвинения по статьям 208 («Организация незаконного вооруженного формирования») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

По версии следствия, Мурыга в 2015 году вступил в батальон «Айдар», являющийся незаконным вооруженным формированием. Там его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, военной формой и обучили тактике ведения ближнего боя с противником, обращению с боевым оружием. В батальоне Мурыга выполнял обязанности по охране лагеря, располагавшегося в Луганской области Украины.

Весной 2022 года Мурыга пытался пробраться в Россию под видом беженца, но был задержан. У него при себе нашли паспорта России и Украины. В конце мая прошлого года Росфинмониторинг внес Мурыгу в список экстремистов и террористов.