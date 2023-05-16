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04:28, 16 мая 2023Экономика

Россиянам назвали способ избавиться от долгов

Эксперт НИФИ Минфина РФ Дайнеко призвала платить по кредитам не более 30% бюджета семьи

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что при взятии кредита существует риск угодить в финансовую яму. Как правильно выплатить долг, она рассказала в интервью радио Sputnik.

Дайнеко назвала россиянам способ избавиться от долгов и призвала платить по кредитам не более 30 процентов от бюджета семьи. Это позволит не снижать качество жизни, отметила она.

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«Если платежи занимают более половины бюджета, то это повод бить тревогу. При первых признаках неплатежеспособности нужно реалистично оценить перспективы и, возможно, поискать способ оптимизации своих обязательств, чтобы финансовые проблемы не превратились в долговой кошмар», — объяснила она.

Чтобы избежать просрочек по платежам, Дайнеко рекомендовала составить план разумной экономии и отказаться от спонтанных и эмоциональных покупок, готовой еды, а также лишних платных подписок. При этом не стоит сокращать расходы на здоровье и образование. Кроме того, она посоветовала найти способ увеличить доходы — провести ревизию вещей или найти подработку.

Ранее в России подсчитали количество должников. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), их число в стране превышает 12 миллионов.

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Марина Совина
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