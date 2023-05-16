Названо условие значительного ослабления доллара

Экономист Надоршин: доллар может значительно подешеветь при дефолте в США

Если в США 1 июня будет объявлен дефолт, то доллар подешевеет. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил судьбу американской валюты главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

«Чисто теоретически если 1 июня действительно случится дефолт, то доллар подешевеет. Причем подешеветь он может значительно», — заявил собеседник издания.

Экономист объяснил, что курс доллара будет зависеть от того, как будут протекать события в процессе объявления дефолта и после.

Пока, правда, в объявление США дефолта верится с трудом Евгений Надоршин экономист

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что Вашингтону грозит наступление дефолта 1 июня. Соответствующее предупреждение она направила руководству Конгресса США. Также Йеллен призвала поднять потолок госдолга.

7 мая министр финансов США сообщила, что у Минфина заканчиваются способы, которые могут помочь избежать дефолта в стране. По ее словам, министерство уже несколько месяцев использует экстраординарные меры, но возможность делать это подходит к концу.

