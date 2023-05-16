В России подорожало вторичное жилье

«Мир квартир»: в 60 российских городах подорожало вторичное жилье

По итогам апреля в 60 из 70 городов России с населением от 300 тысяч человек выросли цены на вторичное жилье. О том, что в стране подорожала готовая недвижимость, говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», результаты которого передает ТАСС.

За месяц средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 1,8 процента, достигнув 100,5 тысячи рублей. Наиболее заметной положительная динамика оказалась в Чебоксарах — плюс 7,7 процента, Кирове — плюс 7,2 процента, Челябинске — плюс 6,6 процента. Пятерку лидеров замкнули Магнитогорск и Тольятти, где рост составил 6,4 и 6 процентов соответственно. В первую десятку также попали Вологда (плюс 5,2 процента), Волжский (плюс 5 процентов), Нижний Тагил (плюс 4,7 процента), Курган (плюс 4,6 процента) и Волгоград (плюс 4,4 процента).

В Москве «квадрат» подорожал на 0,7 процента, до 300 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — на 0,2 процента, до 187,2 тысячи рублей. По словам генерального директора портала Павла Луценко, росту цен на вторичное жилье поспособствовали активизация сегмента, девальвация рубля и переток покупательского спроса с первичного рынка.

Снижение стоимости квадратного метра эксперты отметили в девяти городах. Сильнее всего «вторичка» подешевела в Махачкале — минус 3,4 процента. На втором место оказался Калининград со снижением в 1,7 процента, на третьем — Ленинградская область со снижением в 1 процент. В лидерах также оказались Грозный (минус 0,9 процента), Владивосток (минус 0,8 процента), Самара (минус 0,7 процента), Курск (минус 0,4 процента), Белгород (минус 0,2 процента) и Московская область (минус 0,2 процента).

Луценко отметил, что будущее цен на «вторичку» зависит от того, будет ли принята программа льготной ипотеки на этот вид жилья и в каком формате. «Если такую возможность получит широкий спектр населения, то цены продолжат расти, а если нет — возможно некоторое падение», — заключил эксперт.

Ранее в мае замминистра финансов Алексей Моисеев высказался о распространении льготной ипотеки на вторичное жилье. Он назвал расширение программы на готовую недвижимость нелогичным шагом.