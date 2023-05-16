В российском городе запертый в квартире мальчик попросил помощи из окна 11 этажа

В Уфе следователи начали искать мать мальчика, просившего помощи из окна 11-го этажа дома

Следователи в Уфе разыскивают мать шестилетнего ребенка, который просил у прохожих помощи из окна 11-го этажа жилого дома. Ребенка оказался запрет в съемной квартире на два дня. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Башкирии.

Отмечается, что ребенок высунулся из открытого окна квартиры на 11-м этаже. Местные жители вызвали экстренные службы. Прибывшие спасатели и правоохранители не смогли отыскать мать мальчика, а вызвали хозяина квартиры, который открыл дверь. Ребенок был передан отцу, который проживает отдельно. Сейчас мальчик в безопасности.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «оставление в опасности» и ищут мать ребенка. Совместно с оперативниками они выясняют местонахождение женщины и обстоятельства произошедшего, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.

Ранее сообщалось, что 35-летняя беременная жительница американского города Де-Мойн, штат Айова, Кайри Джонс поймала двухлетнего мальчика, выпавшего из окна, и спасла ему жизнь.

Также в США молниеносная реакция прохожего помогла спасти ребенка, коляска с которым катилась под колеса автомобилей. Произошедшее попало на запись с камеры наблюдения.