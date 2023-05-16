Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:28, 16 мая 2023Россия

В российском городе запертый в квартире мальчик попросил помощи из окна 11 этажа

В Уфе следователи начали искать мать мальчика, просившего помощи из окна 11-го этажа дома

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Следователи в Уфе разыскивают мать шестилетнего ребенка, который просил у прохожих помощи из окна 11-го этажа жилого дома. Ребенка оказался запрет в съемной квартире на два дня. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Башкирии.

Отмечается, что ребенок высунулся из открытого окна квартиры на 11-м этаже. Местные жители вызвали экстренные службы. Прибывшие спасатели и правоохранители не смогли отыскать мать мальчика, а вызвали хозяина квартиры, который открыл дверь. Ребенок был передан отцу, который проживает отдельно. Сейчас мальчик в безопасности.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «оставление в опасности» и ищут мать ребенка. Совместно с оперативниками они выясняют местонахождение женщины и обстоятельства произошедшего, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.

Ранее сообщалось, что 35-летняя беременная жительница американского города Де-Мойн, штат Айова, Кайри Джонс поймала двухлетнего мальчика, выпавшего из окна, и спасла ему жизнь.

Также в США молниеносная реакция прохожего помогла спасти ребенка, коляска с которым катилась под колеса автомобилей. Произошедшее попало на запись с камеры наблюдения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Россияне все чаще сталкиваются с полицией из-за вещей в цветах флага Украины. Можно ли за это наказывать?
В испанском парке произошел взрыв
В российском городе запертый в квартире мальчик попросил помощи из окна 11 этажа
На Украине пожаловались на нехватку западного оружия
Грузинская авиакомпания запустила продажу билетов в Россию
Госдеп отреагировал на восстановление авиасообщения между Россией и Грузией
Во Франции 14 человек предстанут перед судом по делу об обезглавливании учителя
Эрдоган рассказал о будущем в отношениях России и Турции
Заказавших убийство полицейского четверых россиян отправили в СИЗО
Российские компании стали экономить на премиях сотрудникам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.