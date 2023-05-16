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22:19, 16 мая 2023Бывший СССР

Жительница Артемовска рассказала о помощи бойцу «Вагнера»

Жительница Артемовска рассказала, как помогала раненому бойцу «Вагнера»

Фото: РИА Новости

Жительница города Артемовска (украинское название — Бахмут) Алла рассказала, как помогала раненому бойцу «Вагнера». Ее слова передает РИА Новости.

«"Давай, дорогой, совсем тебе плохо", — говорю. Он говорит: "Мне нормально". Я его то за руку подержу, то с ним поговорю. Смотрю, начинает уходить в туманку какую-то, думаю: ну пусть немного отдохнет. Смотрю, где-то витает. "Что, дорогой, тебе плохо? Мама с тобой рядом, давай пообщаемся". Он отвечает: "Мне даже полегчало"», — поделилась Алла. По ее словам, позже благодарный боец подарил ей свои часы.

Женщина отметила, что медработники не успевали ухаживать за легкоранеными бойцами, поэтому местные жители помогали им, а бойцы укрывали гражданских от артобстрелов в подвалах. «Доктора там были. Привезли раненого, посмотрели, обработали, укололи и пошли тяжелого выхаживать, а там же прилеты на входе. Наверху выхаживали тяжелораненых, а я уже внизу с "легкими" общалась. То с одним, то с другим, то с третьим», — добавила Алла.

Ранее житель города Юрий рассказал, что голодные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске просят еду у местных жителей.

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Марина Совина
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