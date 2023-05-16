Потепление в городе российской Арктики повторило рекорд 1963 года

В Мурманске потепление побило рекорд 1963 года, воздух прогрелся до 21,8 градуса

В Мурманске резкое потепление повторило температурный рекорд 60-летней давности. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

Там уточнили, что в российском городе столбики термометров поднялись до плюс 21,8 градуса — такая же температура была в 1963 году. В Гидрометцентре не исключили, что до конца суток в Мурманске может быть установлен новый температурный рекорд.

«За период наблюдений с 1936 года это второй случай, когда температура воздуха превышала значение плюс 20 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее в заповеднике в Мурманской области заметили десятки краснокнижных бабочек-траурниц. Как рассказали в Ковдорском краеведческом музее, такие бабочки встречаются в этом арктическом регионе нечасто.