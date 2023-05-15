Десятки краснокнижных насекомых заметили в арктическом российском регионе

В заповеднике Мурманской области заметили десятки краснокнижных бабочек-траурниц

В Ковдоре Мурманской области заметили десятки краснокнижных бабочек-траурниц. Об этом сообщила пресс-служба Ковдорского краеведческого музея в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали представители музея, обычно такие бабочки встречаются в этом арктическом регионе нечасто — число особей, которых можно заметить в Мурманской области, они описали фразой «по пальцам перечесть».

Отдельно в музее подчеркнули, что расцветка этих бабочек меняется от сезона к сезону.

«Энтомологи отмечают, что на их цвет влияет температура, при которой происходит развитие куколки. Чрезмерный холод вызывает гормональные сбои — отсюда и более темная окраска, и выцветание каймы до белого, и возможное исчезновение голубых пятен над каймой», — рассказали специалисты.

Кроме того, в музее отметили, что этих бабочек можно встретить в березовых рощах — траурницы любят «лакомиться березовым соком».

Ранее на Ямале краснокнижный белый медвежонок вышел к жителям российского поселка и попал на видео.