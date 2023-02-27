Белый медвежонок вышел к жителям российского поселка и попал на видео

Белый медвежонок пришел к жителям вахтового поселка на Ямале и попал на видео

Белый медвежонок пришел к жителям вахтового поселка на Ямале и попал на видео. Снятые очевидцами кадры публикует глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

По словам главы службы, инцидент произошел на Харасавэйском месторождении. На выложенных кадрах видно, что зверь почти не боится людей и убегает лишь после того как вахтовики применили свисток.

«С вахтовиками проведен инструктаж о правилах поведения при встрече с медведем. Также осуществлен контроль за передвижением животного по производственной зоне. Ситуация находится на контроле Службы. В ближайшее время соберем рабочую группу по порядку дальнейших действий», — рассказала Радионова и добавила, что медведи уже посещали этот поселок два года назад.

Тогда опасного краснокнижного зверя поймали и вывезли подальше от человеческого жилья.

Ранее на Новой Земле белый медведь пришел к атомному ледоколу «Урал», чтобы посмотреть на него. На кадрах хищник стоит у ледокола на двух лапах и внимательно смотрит на него. Животное, изучая судно, принюхивается.