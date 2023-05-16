В США назвали бессмысленным потолок цен на российскую нефть

Инвестор из США Роджерс заявил, что российская нефть найдет спрос в мире при потолке цен

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть не приведет к серьезным результатам. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Роджерс назвал бессмысленным потолок цен на российскую нефть и выразил мнение, что топливо найдет спрос в мире даже при этих ограничениях. По его словам, многие продают энергоресурс из страны на черном рынке в обход санкциям. Подобные события происходят каждый раз, когда власти принимают меры контроля, санкции или иные ограничения.

«Есть те, кому Россия продает много нефти. Я не покупаю ее, но кое-кто покупает. <...> Так что да, что бы мир ни делал с Россией и нефтью, особого эффекта не будет», — заключил инвестор из США.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии — при поставках топлива дружественным странам по уже заключенным контрактам. Соответствующий указ он подписал 28 апреля.

Страны «Большой семерки» (G7) ввели предельную цену на российскую нефть 5 декабря 2022 года на уровне 60 долларов за баррель.